Также разрушениям подверглись жилые дома в Камышевасской общине.

Российские захватчики обстреляли село в Запорожской области, в результате чего ранение получила женщина.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. "Сегодня очередной обстрел подверглась Камышевахская громада", - говорится в сообщении.

В частности, разрушениям подверглись жилые дома села Заречное: выбиты окна и повреждены крыши. Кроме того, получила ранение женщина.

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На месте попадания вражеских ракет работали все экстренные службы. Производится фиксация ущерба.

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Как сообщал УНИАН, российские войска ударили ракетами по школе в Авдеевке, где по состоянию на 11 марта оставалось 18 детей. В результате атаки россиян погиб один человек.

Также российские оккупанты сегодня утром, 13 марта, обстреляли Николаевщину, в результате чего есть двое погибших, которых достали из-под завалов дома.

В Запорожской области в субботу, 11 марта, было объявлена воздушная тревога, и раздались взрывы. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеских ракетных обстрелов в одном из районов областного центра возник пожар.

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