Удар был нанесен двумя ракетами.

Российские войска ударили ракетами по школе в Авдеевке, где по состоянию на 11 марта оставалось 18 детей. В результате атаки россиян погиб один человек.

"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, погибла местная жительница.

Видео дня

На опубликованных фото видно, что от здания остались только руины и куча кирпичей.

Один из защитников Украины показал результат удара россиян по школе в Авдеевке. Он отметил, что оккупанты разрушили здание еще полгода назад совей артиллерией.

"Цель авиаудара действительно на первый взгляд непонятна, но российские пилоты думают и действуют, как террористы, и просто продолжают запугивать украинцев", - говорится в сообщении к видео.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 марта - что известно

13 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

При этом враг нанес три ракетных удара, в том числе, и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также оккупанты нанесли восемь авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Общие потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года уже составляют около 159 800 солдат армии РФ. Только за минувшие сутки было уничтожено примерно 700 россиян.

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