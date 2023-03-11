По предварительным сведениям, противник бил по городу из ЗРК С-300.

В Запорожской области в субботу, 11 марта, была объявлена воздушная тревога, и раздались взрывы.

В областном центре прогремели два взрыва, сообщает "Суспильне" в Telegram со ссылкой на сведения корреспондентов. По данным мониторинговой группы, противники осуществили пуски из-под Токмака.

Российские захватчики снова обстреляли Запорожье, об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации в социальной сети Facebook. В частности, враг продолжает целиться по критической инфраструктуре Запорожской области.

Видео дня

"Не имея успехов на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня российские снаряды (предварительно - С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько сотен тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российской оккупации", - говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеских ракетных обстрелов в одном из районов областного центра возник пожар. Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

"Сегодня средь бела дня враг в очередной раз коварно атаковал Запорожье...", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Запорожской области началась в 15:24.

Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ - что нужно знать

Россияне не раз били по Запорожской области, в частности, и по областному центру, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В ночь на 2 марта противники совершили новый удар по Запорожью, предварительно, из ЗРК С-300. Вражеская ракета попала в многоквартирный дом, который находится в центре города, были разрушены более 10 квартир со второго по пятый этаж постройки. Люди оказались под завалами. Жертвами ракетного удара РФ по жилому дому стали 13 человек, в том числе молодая семья с младенцем.

Вас также могут заинтересовать новости: