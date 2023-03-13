Под завалами домов могут находиться люди, отметил Ким.

Российские оккупанты утром обстреляли Николаевскую область, в результате чего есть двое погибших.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района", - отметил он.

По предварительной информации, известно об одном погибшем. "Под завалами могут быть еще люди. Есть разрушение жилых домов", - добавил Ким.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате утреннего обстрела возросло до двух, несколько человек ранены.

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской громады погибли мужчина и женщина, 1978 и 1980 г. р., ребенка 7 лет забрала скорая", - отметил Ким.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, противник обстрелял село Солончаки, полностью разрушен жилой дом, тела мужчины и женщины достали из-под завалов.

"...Ребенка 7 лет забрала скорая. Известно еще о двух раненых", - отметили спасатели.

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Россияне уже не раз обстреливали населенные пункты Николаевской области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, 9 января враг пять раз обстреливал Очаков, в результате вражеской атаки пострадали 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.

Противник попал в "могильник" с противокорабельными минами. Раздался мощный взрыв. Взрывная волна докатилась до Николаева. В результате взрывной волны повреждено более 200 жилых домов.

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