Западные чиновники считают, что атаки на российские авиабазы окажут негативное психологическое воздействие на россиян.

Взрывы на военных аэродромах в глубине России окажут сильный психологический удар и заставят Кремль хорошо подумать, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков.

Эти удары внутри России стали самыми сильными с момента ее вторжения в Украину 24 февраля, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

"Если бы это были они (украинцы)... Это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически, я думаю, это нанесет удар", - сказал один чиновник.

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Чиновники уверены, что именно на базе Энгельс Россия хранила свои стратегические бомбардировщики дальнего действия, но теперь ей придется подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам. Это, безусловно, делает русских менее уверенными в том, что где-либо безопасно", - сказал чиновник.

Военные аналитики рассматривают удары беспилотников по России как ответ на ее атаки против критически важной инфраструктуры Украины.

Западные официальные лица также заявили, что заявления Украины о 85%-м успехе в сбивании российских ракет заслуживают доверия, и что у Москвы закончились иранские беспилотники, используемые для наведения на ключевые объекты энергетической инфраструктуры, хотя ожидалось пополнение запасов.

"Очевидно, что мы наблюдаем более тесное партнерство между Россией и Ираном в области поставок передовых систем вооружений. Это то, что нас беспокоит и за чем мы очень внимательно следим", - сказал один из чиновников.

Взрывы на военных аэродромах в России

Как сообщал УНИАН, 5 декабря стало известно о взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России и на авиабазе Дягилево возле Рязани. В результате атаки были повреждены самолеты Ту-95, которые ранее участвовали в массированных ракетных ударах по Украине. В Дягилево также взорвался бензовоз во время заправки самолета: погибли три человека, еще 6 получили ранения.

Позже Министерство обороны России признало взрывы на этих военных аэродромах. Там заявили, что удар был нанесен "беспилотными летательными аппаратами советского производства", которые якобы запустила Украина.

В британской разведке считают, что после этого Россия, наверное, переместит стратегические бомбардировщики для рассредоточения на различных авиабазах.

В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал и аэродром в Курске. Известно, что в районе военного аэродрома после громких взрывов произошел масштабный пожар. Над населенным пунктом поднялся столб густого темного дыма протяженностью в несколько сотен метров.

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