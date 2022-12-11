На Запорожье российские оккупанты также пытаются финансово поощрить местное население к коллаборантству.

Российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины.

В частности, такие мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Сообщается, что из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривни, население заставляют переходить на российские рубли.

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"Также оккупанты пытаются финансово поощрить местное население к колаборантству, предоставляя денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти", - говорится в сообщении.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, в мае российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей Херсонской и Запорожской областей.

11 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставление гражданства РФ для украинцев. МИД Украины подчеркнул, что эта паспортизация не будет иметь никаких правовых последствий для нашего государства.

Тем временем Кабмин согласовал законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию. В Минреинтеграции отметили, что получение паспорта РФ на временно оккупированных территориях оправдано лишь в том случае, если человек таким образом пытается через РФ или третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта.

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