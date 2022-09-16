Также предусмотрена ответственность за пропаганду вражеского гражданства.

Согласован законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию, направленный на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников.

Об этом написала в Telegram вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что его согласовали сегодня на правительственном совещании.

Видео дня

"К сожалению, международное право не содержит адекватных норм для противодействия незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем ужесточения уголовного законодательства. К слову, такой закон следовало бы принять еще в 2014", - прокомментировала Верещук.

По ее словам, согласно законопроекту:

- за получение госслужащим вражеского паспорта предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;

- за пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет;

- принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет за собой лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;

- также от 8 до 12 лет лишения свободы предусмотрено за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение, то есть речь идет о косвенном принуждении.

Верещук подчеркнула, что эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации.

"Других лиц этот законопроект не касается", - подчеркнула вице-премьер-министр.

По словам Верещук, нормы нового закона направлены прежде всего на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе, наказанию подлежат российские граждане, которые занимались незаконной паспортизацией на территории Украины.

"Российский паспорт – это вражеское оружие, и на нашей территории подлежит уничтожению", - отметила Верещук.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на оккупированных российскими войсками украинских территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: