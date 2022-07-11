Там назвали документ юридически ничтожным.

Министерство иностранных дел осудило указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для украинцев. В МИД подчеркнули, что это лишь подтверждает курс России на захват территорий, ассимиляции украинской нации и уничтожения государственности. Документ совершенно несовместим с нормами и принципами международного права.

Об этом сообщает МИД Украины.

В ведомстве добавили, что такой указ является юридически ничтожным и не будет иметь правовых последствий для нашей страны. Отмечается, что захватчики используют упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий.

"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД отметили, что промедление будет лишь поощрять страну-агрессора к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению безопасности в мире.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Путин упростил "паспортизацию" Херсонской и Запорожской областей по аналогу ОРДЛО. Документ вносит дополнения в указ Путина от апреля 2019 года, который предусматривает незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированной Луганщины и Донетчины.

11 июля Путин подписал новый указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

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