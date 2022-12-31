По словам начальника ГУР, оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом с залпов.

Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине. На одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы произвести необходимое количество крылатых ракет.

Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона, оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом с залпов.

"Их запаса (ракет - УНИАН)... осталось на две подобные атаки. Сначала было, все же помнят, ракетные атаки по понедельникам, раз в семь дней, потом было раз в 10 дней, сейчас раз в 14-15 дней", - добавил Буданов.

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Мобилизация в РФ:

29 декабря 2022 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о том, что война в Украине зашла в тупик. По его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников.

31 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении к россиянам в канун Нового года заявил, что у них осталась всего неделя, чтобы покинуть территорию РФ.

"Накануне нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь", - сказал Резников.

Украинская разведка прогнозирует, что уже 5 января в России начнется новая волна мобилизации, чтобы пополнить армию.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что армия Российской Федерации сможет восстановиться после потерь в войне в Украине минимум через пять лет.

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