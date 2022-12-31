Страна-агрессор все еще пытается перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Разведка Великобритании не исключает, что Россия в ближайшие дни нанесет новый удар по Украине, чтобы подорвать моральный дух населения в период новогодних праздников.

Британские разведчики в своем отчете напоминают, что 29 декабря 2022 года российские оккупанты нанесли очередную волну дальних ударов по Украине, нацелившись на ее объекты энергетики.

Аналитики обращают внимание, что с октября Россия соблюдает некую схему нанесения интенсивных ударов каждые 7-10 дней. Это делается для того, чтобы подавить украинскую систему ПВО.

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"Однако существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни с целью подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", — отмечает разведка Британии.

Удар России по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря Россия осуществила очередной массированный залп ракетами наземного, воздушного и морского базирования по гражданской инфраструктуре Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что украинская ПВО уничтожила 54 ракеты из более 69, выпущенных захватчиками.

Над Киевом сбили 16 российских ракет. Обломки сбитых ракет повредили три частных дома, автомобиль, промышленное предприятие и детскую площадку, есть пострадавшие.

Представитель ВВС Юрий Игнат предположил, что во время следующего удара россияне могут применить большее количество ракет. "Если они (россияне) на сегодня (29 декабря, — УНИАН.) выпустили 13 самолетов, которые имеют по 8 "подвесов", то понятно, что ракетный удар может быть большим количеством, чем это они сделали сегодня", — заявил он.

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