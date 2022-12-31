Весной количество примененных россиянами в сутки боеприпасов упадет с 20 до 10-15 тысяч из-за их нехватки.

К марту 2023 года проблема с наличием в российской армии боеприпасов, в частности артиллерийских, станет очень явной.

Об этом сообщил в начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью во время информационного телемарафона. По его словам, запасы боеприпасов у россиян сократятся до 30%.

"Они уже давно пошли ва-банк. Этот вопрос так широко сейчас еще не тиражируется, но у них уже появились значительные проблемы с обычными видами вооружения, имеется в виду с артиллерийскими боеприпасами, там тоже будет катастрофа. Ну давайте говорить так: до марта проблемы с боеприпасами будут очень явные", - сказал руководитель ГУР МО.

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По словам Буданова, из-за нехватки боеприпасов весной количество примененных российскими захватчиками за сутки боеприпасов упадет до 10-15 тысяч.

В свою очередь, отметил Буданов, Россия не просчитывала то, что война будет занимать много времени. Из-за этого она была вынуждена сократить количество боеприпасов, которое ранее применяла за сутки. Этот показатель упал с 60 тысяч в начале полномасштабного вторжения до 19-20 тысяч сейчас, отметил глава ГУР.

"Все, на что они могут сейчас рассчитывать, - это свой остаток и собственные производственные мощности... Такой объем (20 тысяч боеприпасов в сутки - УНИАН) не способен обеспечить весь мир в целом. Это ненормальное количество", - добавил Буданов.

Он пояснил, что в сутки Вооруженные силы Украины применяют то количество боеприпасов, которое генерируют три европейские страны за месяц.

Запасы оружия в России

Как сообщал УНИАН, 18 декабря спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый предположил, что в российской армии еще не наступил "снарядный голод", но системная работа украинских артиллеристов и других подразделений ВСУ заставляет оккупантов усложнять логистику по подвозу и хранению боеприпасов.

Он добавил, что Силы обороны интенсивно истощают запасы снарядов противника. Однако россияне берут боеприпасы в Беларуси и ведут переговоры о поставках снарядов с другими странами.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что в России осталось ракет на два-три массированных удара по Украине, после чего они в принципе закончатся. Он также отметил, что россияне экономят ракеты "Кинжал" из-за их ограниченного количества и неспособности производить новые.

После этого, 29 декабря, РФ нанесла очередной, уже 10-й массированный ракетный удар по территории Украины. Во время этого обстрела РФ применила по меньшей мере одну ракету Х-101, которая была изготовлена в четвертом квартале 2022 года.

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