Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 23.42.

Николаевщину атакуют иранские ударные беспилотники "Shahed".

Об этом сообщил в Telegram председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"У нас мопеды, надеюсь не долетят", - написал он.

Однако в то время (23.08) в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии Ким сообщил, что ему неизвестно, почему нет тревоги. А силы ПВО уже даже сбили вражеский дрон.

Все же воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 23.42.

Иранские дроны в Украине

В августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе. Их еще называют в народе "мопедами" из-за характерного звука.

Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

Также СМИ сообщали, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

17 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников "Shahed". Количество дронов в этой партии меньше, чем в предыдущей.

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