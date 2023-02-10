Общий залп "калибров" может составлять до 20 ракет.

Россия вывела в Черное море три ракетоносителя, среди которых подводная лодка. Активизация вражеской корабельной группировки произошла после того, как шторм в море уменьшился до 3-4 баллов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Отмечается, что общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет

В командовании сообщили, что накануне россияне запускали разведывательные беспилотники, один из которых был сбит силами противовоздушной обороны.

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По этим, и учитывая ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетных ударов, считают в ОК "Юг".

"Ночью два дрона, направленные в нашу зону ответственности, были сбиты на Кировоградском и Винницком направлениях", - сообщили в командовании.

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил о высоком уровне угрозы ракетных и авиационных ударов российской захватнической армии. Он также отметил активность российских авиации и ракетоносителей в Черном море.

"Одесская область: угроза вражеских ракетных и авиационных атак на уровне высокая. Отмечается активность вражеской авиации. Ночью ВСУ уничтожили два дрона на Кировоградском и Винницком направлениях. В Черном море - вражеские ракетоносители", - отметил Братчук и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Утренние удары россиян 10 февраля

Как сообщал УНИАН, вечером в четверг, 9 февраля 2023 года, российские оккупационные войска запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Украины. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что "шахеды" направляются с Запорожского направления.

10 февраля рано утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в 4:00 утра были нанесены удары по городу. Враг целился в объекты критической инфраструктуры.

А секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по городу была осуществлена крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака. За час в Запорожье было зафиксировано 17 вражеских прилетов. Военные страны-террориста, атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

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