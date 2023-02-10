В Харькове после ударов начались проблемы со светом.

Обновлено 05:41. Зафиксирована активность авиации врага в акватории Азовского моря, в воздухе замечен один Су-30.

Обновлено 05:35. В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Обновлено 05:24. Отбой тревог по областям. Актуальная карта воздушных тревог.

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Обновлено 05:00. В части регионов Украины отбой воздушной тревоги. В то же время, мониторинговые группы сообщают, что в воздух поднялись 5 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В пятницу ранним утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщается о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

Так, около 4:00 "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. В частности, мониторинговые паблики сообщают о сбитии ракет в Днепропетровской области.

Взрывы в Харькове и области 10.02.2023

Харьков и область сотрясла серия взрывов. Сначала об этом сообщили местные паблики, позже подтвердил глава ОГА Олег Синегубов:

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".

В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах пропал свет, по предварительным данным, Россия запускает по региону С-300.

Оккупанты бьют по критической инфраструктуре Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. Информацию о раненых и масштабах разрушений устанавливают.

Карта воздушных тревог утром 10.02.2023

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