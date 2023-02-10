В пятницу, 10 февраля, ранним утром в Харькове и области произошла серия громких взрывов. Россия атакует регион, целится в критическую инфраструктуру.
В 4:11 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку на область. Он призвал местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находится в укрытиях.
Позже он написал, что Россия целится в объекты критической инфраструктуры, в Харькове и области зафиксировали около 10 взрывов.
"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией", — сообщил Синегубов.
По его информации, на местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в 4:00 утра были нанесены удары по городу. Он подтвердил информацию о том, что враг целится по объектам критической инфраструктуры. "Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал городской голова.
Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.
Масштабная воздушная тревога в Украине 10.02.2023
10 февраля ранним утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.
Так, около 4:00 "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. В частности, мониторинговые паблики сообщали о сбитии ракет в Днепропетровской области.