Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В пятницу, 10 февраля, ранним утром в Харькове и области произошла серия громких взрывов. Россия атакует регион, целится в критическую инфраструктуру.

В 4:11 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку на область. Он призвал местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находится в укрытиях.

Позже он написал, что Россия целится в объекты критической инфраструктуры, в Харькове и области зафиксировали около 10 взрывов.

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"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией", — сообщил Синегубов.

По его информации, на местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в 4:00 утра были нанесены удары по городу. Он подтвердил информацию о том, что враг целится по объектам критической инфраструктуры. "Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал городской голова.

Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

Масштабная воздушная тревога в Украине 10.02.2023

10 февраля ранним утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

Так, около 4:00 "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. В частности, мониторинговые паблики сообщали о сбитии ракет в Днепропетровской области.

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