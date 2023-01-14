Утром в Генштабе предупреждали о том, что опасность ракетных и авиаударов сохраняется.

В Черном море российские захватчики увеличили группировку до семи кораблей. В оперативном командовании "Юг" сообщили об оперативной обстановке.

Так, РФ вывела ракетоноситель. По информации командования, оперативная обстановка остается сложной и напряженной.

"Враг увеличил корабельное группировки в Черном море до семи единиц, среди которых один ракетоноситель с восемью ракетами "Калибр" и два десантных корабля", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: что известно о новых атаках рашистов

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 января, в Черном море находились два российских корабля без ракетоносителей. Однако враг и дальше нацелен на уничтожение критической инфраструктуры Украины. В воздушных силах рассказали, как назначение начальника Генштаба РФ Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине. Зазнается, что решение об ударах принимает не один человек.

В Генштабе предупреждали о том, что опасность ракетных и авиаударов остается, и призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Утром 14 января рашисты ударили по Киеву. В столице прогремела серия взрывов, воздушную тревогу объявили уже после взрывов. Кроме этого, Россия подняла в небо Ту-95 и Ту-22, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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