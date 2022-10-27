Олег Жданов поставил под сомнение эффективность мобилизации в РФ.

Россия заманивает на войну против Украины этнических туркменистанцев, проживающих в Афганистане.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, цитируя одного из своих подписчиков.

"Россия вербует этнических туркменистанцев в Афганистане. В качестве награды обещают присвоить завербованным дома, машины, участки земли, даже девушек. Любая девушка, которая понравилась, станет его, точнее - помогут жениться. Все документы сделают. Вот так русские вербовщики обещают этническим туркменам, проживающим в Афганистане. Скоро из Пакистана, Индии, Африки привезут завербованных чучел", - зачитал Жданов комментарий своего подписчика.

Затем полковник ВСУ поставил под сомнение эффективность мобилизации в России.

"Так это что получается: мобилизация не поможет выиграть войну или даже не стабилизирует фронт? Вы набираете пушечное мясо в других странах. Поэтому, надо поднять вопрос, чтобы наши союзники признали Россию государством-террористом", - добавил эксперт.

Россия вербует зэков на войну в Украине - что известно

Как сообщалось, Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом.

По состоянию на начало октября экс-заключенные составляют более половины из 8 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер". Известно, что "Вагнеровцы" расстреляли уже более 40 завербованных зэков - наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.