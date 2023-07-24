Лукашенко и Путин - два клоуна, полагает эксперт.

Нынешнее количество членов ЧВК "Вагнер" в Беларуси не несет никакой угрозы Польше.

Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя заявление псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко на встрече с диктатором Владимиром Путиным, в котором говорилось, что он якобы сдерживает "вагнеровцев", которые "рвутся в Польшу".

Эксперт назвал это "попыткой Лукашенко напугать польского ежика своей голой задницей".

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"Там этих "вагнеровцев" несколько тысяч человек. Польское войско - сотни тысяч вооруженных до зубов НАТОвских бойцов, причем со всем спектром НАТОвского вооружения. Это касается и стран Балтии в том числе. Это такая попытка самих себя успокоить, она больше похожа на истерическую. Они понимают, что ничего сделать не могут. Какие "вагнеровцы"? Пять тысяч человек против сотен тысяч?", - отметил он.

По словам Свитана, как только "вагнеровцы" двинутся куда-то в сторону стран НАТО, например, в Польшу или страны Балтии, то "Беларусь в течение суток войдет в состав НАТО и Евросоюза, а также очистится от режима Лукашенко".

"Ну решил напугать. Смешно они выглядят, эти два клоуна", - подытожил эксперт.

"Вагнер" в Беларуси - новости, которые стоит знать

Александр Лукашенко во время встречи 23 июля сказал Владимиру Путину, что члены частной военной компании "Вагнер", которые находятся на беларуской территории, начали "напрягать".

По его словам, наемники якобы просятся на "экскурсию" в Польшу. Лукашенко также добавил, что ЧВК "имеют зуб" на Польшу, поскольку она помогает вооружением Украине.

Также 23 числа стало известно, что в Беларусь приехала уже десятая по счету колонна с членами этой ЧВК. По сведениям активистов, в колонне было минимум десять единиц техники.

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