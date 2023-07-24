Ситуация на границе остается полностью контролируемой, отметил спикер Государственной пограничной службы Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что рядом с украинско-беларуской границей не фиксируется перемещение ни российских наемников, ни подразделений армии Беларуси или России.

У спикера поинтересовались, какая ситуация на украинско-беларуской границе ввиду маневров членов частной военной компании "Вагнер" в Беларуси. В эфире телемарафона Демченко сказал, что подразделения разведки Украины, в том числе и ГПСУ, продолжают отслеживать ситуацию с перемещением на территории Беларуси российских наемников из ЧВК - насколько они в будущем будут нести угрозу для Украины.

"Но если напрямую говорить о линии нашей границы, то ситуация здесь остается полностью контролируемой. Рядом с нашей границей не отмечается перемещение ни военной техники, ни личного состава каких-либо подразделений: то ли российских наемников, то ли подразделений армии Беларуси или России", - сообщил спикер.

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В то же время, подчеркнул он, Украина должна быть готовой к развитию любых событий, учитывая, в том числе и "новый риск с перемещением в Беларусь наемников".

"Поэтому, как и раньше, укрепление границы продолжается: непосредственно по линии, а также в приграничье. Для того, чтобы все наши составляющие Сил обороны... имели все возможности противодействовать любой угрозе, которая может идти с этого направления", - сказал Демченко.

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По данным мониторинговой группы "Беларуски Гаюн", утром 23 июля на беларускую территорию прибыла уже десятая по счету колонна с членами ЧВК "Вагнер". По данным активистов, в колонне российских наемников было минимум 10 единиц техники.

20 июля Андрей Демченко отметил, что группы представителей частных военных компаний продолжают прибывать в Беларусь. Но он заверил, что их количество не несет угрозы для Украины.

Впоследствии Демченко сообщил, что по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся примерно 5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Сначала же, отметил он, когда "вагнеровцы " только начали прибывать в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.

По словам представителя ГПСУ, такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к недопущению провокаций.

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