Эта военная база с февраля используется российскими войсками как командный пункт в Брестской области.

Россияне расширяют свою военную базу и аэродром в Лунинке Брестской области на юге Беларуси.

Как сообщает Польское Радио, эта военная база с февраля используется рашистами как командный пункт в Брестской области.

С этой базы российские войска неоднократно обстреливали Украину ракетами, российские самолеты выполняли боевые задачи из аэропорта.

Как отмечается, до начала полномасштабного российского вторжения военный аэродром Лунинец был резервным и не имел стратегического значения. В январе его посетил Александр Лукашенко, а через несколько дней после этого визита аэродром заняли рашисти.

Военные базы в Лунинке, Барановичах и Зябровке под Гомелем являются главными стратегическими центрами Российской армии в Беларуси. В августе база в Зябровке была сильно повреждена ракетным обстрелом.

Ранее стало известно, что РФ готовится к массированного ракетного удара по Украине с территории Беларуси.

Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций врага ко Дню Независимости 24 августа, в том числе из Беларуси.

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