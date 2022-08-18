Россияне расширяют свою военную базу и аэродром в Лунинке Брестской области на юге Беларуси.
Как сообщает Польское Радио, эта военная база с февраля используется рашистами как командный пункт в Брестской области.
С этой базы российские войска неоднократно обстреливали Украину ракетами, российские самолеты выполняли боевые задачи из аэропорта.
Как отмечается, до начала полномасштабного российского вторжения военный аэродром Лунинец был резервным и не имел стратегического значения. В январе его посетил Александр Лукашенко, а через несколько дней после этого визита аэродром заняли рашисти.
Военные базы в Лунинке, Барановичах и Зябровке под Гомелем являются главными стратегическими центрами Российской армии в Беларуси. В августе база в Зябровке была сильно повреждена ракетным обстрелом.
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