Для этого в Беларусь везут ракеты и стягивают на аэродрм "Зябровка" ракетные комплексы.

Россияне стянули на белорусский аэродром "Зябровка" 14 ЗРК С-400, около 60 ракет к ним, а также немало другого тяжелого вооружения.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

11 августа в 00:42 наблюдатели проекта сообщили о взрывах в районе "Зябровки". Впоследствии благодаря белорусам и спутниковым снимкам компании Maxar выяснилось, что той ночью был уничтожен танк Т-72. По информации наблюдателей, есть погибшие.

Проанализировав снимки из космоса мониторинговая группа смогла не только идентифицировать место взрыва, но и составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в "Зябровке" на текущий момент.

Сейчас Россия сосредоточила в "Зябровке" от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3-й РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2-а ЗРПК "Панцирь".

Кроме того, к аэродрому подвезли минимум 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Подтверждено, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 до аэропорта "Гомель", откуда их везут в "Зябровку".

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетного обстрела на территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом свидетельствует и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", - отметили наблюдатели.

Взрывы и "вспышки" на аэродроме "Зябровка" - что известно

Ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны "вспышки"на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее восьми "вспышек".

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки - неизвестно.

Позже представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что украинские военные полагаются на партизанское движениее в Беларуси.

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