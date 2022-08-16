Будут приняты усиленные меры, но Воздушные силы живут в режиме готовности 24/7 постоянно.

Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций врага ко Дню независимости 24 августа, в том числе с Беларуси.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет "Украинская правда".

"Вооруженные силы Украины постоянно наблюдают перемещение войск и перевозку боекомплектов (как ракет "Искандер" так и других). Это происходит не сегодня, не вчера, а всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит там вооружение. Есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это и политическая составляющая: то есть угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине", - заявил он.

По его словам, эта угроза была всегда, поскольку территорию РБ Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии.

"Поэтому надо безусловно готовиться. Скоро большой национальный праздник - День Независимости. Противник всегда использует такие даты для "приветствий" и мы должны быть готовы к этому", - добавил Игнат.

Будут приняты усиленные меры, но Воздушные силы живут в режиме готовности 24/7 постоянно.

"Каждый день опасность. Силы наши не безграничны. Будем использовать все, что есть в боеготовности", - добавил Игнат. Он призвал население Украины к бдительности - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ в последние несколько дней наблюдается уменьшение активности авиации врага, в то же время около 430 самолетов и более 360 вертолетов - сосредоточены на аэродромах вблизи границ Украины в РФ, Беларуси и на территории оккупированного Крыма.

Ранее стало известно, что РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси.

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