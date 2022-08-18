Целью таких туров является покупка брендовых вещей или оформление международных банковских карт.

Туристические агентства начали предлагать россиянам шопинг-туры в Беларусь за подсанкционными товарами и услугами.

Как пишут российские СМИ, целью таких туров является покупка брендовых вещей или оформление международных банковских карт – в России из-за санкций это стало практически невозможным.

Впрочем, удовольствие это не такое уж дешевое. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, одна из турфирм предлагает россиянам еженедельные шопинг-туры в соседнюю страну уже с 25 августа. Цена поездки на четыре дня без перелета составляет 33,5 тысячи рублей на двоих (около 540 долларов США). Стоимость путевок с перелетом для двоих туристов стартует от 57,9 тысячи рублей (около 960 долларов США).

Сообщается, что в такой турпакет включен трансфер, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard, а также сопровождение в банк для получения услуги. Также им обещают предоставить рекомендации о том, куда пойти за покупкой товаров NIKE, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и других брендов.

Как сообщал УНИАН, Эстония с 18 августа 2022 года прекратила пропускать российских граждан с "эстонскими" шенгенскими визами.