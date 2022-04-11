Россия пытается пополнить запасы и усилить позиции на Донбассе, но в Минобороны США не считают это началом новой фазы наступления.
Об этом в комментарии CNN рассказал представитель Пентагона.
О намерениях русских свидетельствует колонна транспортных средств, приближающаяся к украинскому городу Изюм с севера.
По словам чиновника, колонна военной техники РФ включает в себя "элементы управления и контроля, батальон поддержки, в основном вспомогательные средства, возможно, винтокрылую авиационную поддержку и другую поддержку пехоты".
Чиновник также сообщил, что есть доказательства того, что Россия пытается укрепить свои позиции к юго-западу от Донецка, в первую очередь артиллерийскими частями.
По словам чиновника, США не считают, что это "новое наступление" на Донбассе, а считают, что российские силы "работают над усилением своих возможностей и надбавкой к ним".
Между тем, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, Пентагон рассматривает варианты обучения большего количества украинцев работе с беспилотной системой Switchblade.
Но чиновник сказал, что никаких решений о том, "как это будет выглядеть, сколько времени это займет, где это будет, кто будет тренироваться", принято не было.
Ранее в США проходило военное обучение небольшое количество украинцев, которых США обучали этой системе, прежде чем они вернулись в Украину.
Война России против Украины
Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.
После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.
Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.
В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.
Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.
В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.