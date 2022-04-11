Пентагон рассматривает варианты обучения большего количества украинцев работе с беспилотной системой Switchblade.

Россия пытается пополнить запасы и усилить позиции на Донбассе, но в Минобороны США не считают это началом новой фазы наступления.

Об этом в комментарии CNN рассказал представитель Пентагона.

О намерениях русских свидетельствует колонна транспортных средств, приближающаяся к украинскому городу Изюм с севера.

По словам чиновника, колонна военной техники РФ включает в себя "элементы управления и контроля, батальон поддержки, в основном вспомогательные средства, возможно, винтокрылую авиационную поддержку и другую поддержку пехоты".

Чиновник также сообщил, что есть доказательства того, что Россия пытается укрепить свои позиции к юго-западу от Донецка, в первую очередь артиллерийскими частями.

По словам чиновника, США не считают, что это "новое наступление" на Донбассе, а считают, что российские силы "работают над усилением своих возможностей и надбавкой к ним".

Между тем, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, Пентагон рассматривает варианты обучения большего количества украинцев работе с беспилотной системой Switchblade.

Но чиновник сказал, что никаких решений о том, "как это будет выглядеть, сколько времени это займет, где это будет, кто будет тренироваться", принято не было.

Ранее в США проходило военное обучение небольшое количество украинцев, которых США обучали этой системе, прежде чем они вернулись в Украину.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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