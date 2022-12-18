Эшелон с "Уралами" прибыл из Челябинской области.

Россия перебросила в Беларусь не менее 50 "Уралов". Техника прибыла на станцию Осиповичи-1 несколько дней назад.

По данным мониторингового сообщества "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", 16 декабря около часа ночи в Беларусь из РФ прибыл эшелон с "Уралами". Эшелон отправили с железнодорожной станции Мисяш (Челябинская область РФ) 11 декабря. Он прибыл на железнодорожную станцию Осиповичи-1 (Могилевская область Беларуси) 16 декабря в районе 01:00.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", в эшелоне было около 50 единиц новых грузовых автомобилей "Урал".

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"Выгрузка началась в 4:30 утра того же дня. Есть основания полагать, что техника предназначается для снабжения военных ВС РФ, которые находятся на полигоне "Осиповичский", - отмечают наблюдатели.

Также стоит отметить, что 11 декабря на станцию Полонка прибыл воинский эшелон со станции Мисяш с аналогичным грузом - 30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал".

Роль Беларуси в войне против Украины

С начала войны Беларусь лояльно относилась к оккупантам и с первых дней позволила наносить удары по Украине с ее территории. Накануне Генштаб отмечал, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. Тем не менее, на территории республики пока не фиксируют формирование ударной группировки.

В ГУР добавили, что по состоянию на 17 декабря Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против нашего государства.

19 декабря должна состояться новая встреча Владимира Путина с Лукашенко, Место встречи - Минск. В ОП считают, что во время визита в Беларусь российский президент будет подталкивать своего прихвостня к наступлению.

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