Он пытается достичь с ним сепаратной договоренности.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко активизировал попытки возобновить диалог с западными странами.

Об этом сообщает Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как отмечается, решение Кремля провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и объявить мобилизацию окончательно лишают Лукашенко возможности и в дальнейшем оставаться пассивной поддержкой российской агрессии. Он стоит перед выбором: либо резко отмежеваться от России, либо включиться в тотальную войну.

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В ЦПД отмечают, что первая реакция официального Минска на новости о мобилизации указывала скорее на желание дистанцироваться от грядущей эскалации. Лукашенко заявил, что Беларусь "не планирует нападать на Украину, и у него "нет желания" отправлять соотечественников воевать. Но задуманная кремлевским диктатором Владимиром Путиным эскалация ставит Беларусь перед угрозой прямого вступления в войну.

"В случае признания режимом Лукашенко псевдореферендумов, он должен считать любое наступление ВСУ атакой на российскую территорию. В таком случае вступают в силу обязательства двусторонних соглашений Москвы и Минска в рамках Союзного государства, что вынудит беларускую армию вступить в полномасштабную войну", - отмечают в ГПД.

Обращается внимание, что беларуское общество и беларуские военные выступают резко против непосредственного участия Беларуси в войне с Украиной.

По данным ЦПД, на фоне понимания всех рисков от такого решения для себя самого и своего режима, Лукашенко активизировал попытки возобновить диалог с Западом и достичь с ним сепаратной договоренности.

"Во время кулуарных встреч с западными дипломатами на полях сессии, глава МИД РБ предлагал Западу "перевернуть страницу" конфронтации и снять санкции с калийной отрасли, пообещав постепенно освобождать политзаключенных. Однако главным месседжем Макея для Запада стала необходимость спасать Лукашенко от России и предложение привлечения официального Минска в качестве медиатора переговоров между Украиной и РФ", - говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что официальных заявлений по этому поводу не было, ведь сегодня режим Лукашенко не может предложить западным столицам уступок, которые там ждут. Но в условиях затяжной международной изоляции режима Лукашенко такая кулуарная договоренность позволила бы режиму Лукашенко увереннее чувствовать себя в отношениях с Москвой.

При этом события последних дней указывают на то, что Кремль больше не собирается мириться с пассивной ролью Беларуси в конфликте с Украиной и попытками получить поддержку Запада.

"Ведь потеря Беларуси грозит Путину серьезными осложнениями - придется либо уходить из страны, либо полноценно ее оккупировать, отвлекая часть сил от войны с Украиной. Путин сделает все, чтобы заставить Лукашенко пойти на такой шаг. Прежде всего, сужая поле для маневров Минска, главной политической целью становится усиление международной изоляции режима Лукашенко и ограничение его возможностей нормализовать отношения с остальным миром", - информируют в Центре противодействия дезинформации.

В центре не исключают сценарий "дворцового переворота" и даже физической ликвидации Лукашенко в случае его отказа подчиниться Путину. При таком варианте власть перейдет в Совет Безопасности Беларуси, который возглавляет "ключевой агент влияния Кремля внутри режима Лукашенко",-выпускник Академии Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Вольфович.

"Оаким образом, Лукашенко стоит перед выбором: либо он входит в конфронтацию с Путиным и делает резкий поворот на Запад, либо принимает решение о непосредственном участии беларуских военных во вторжении в Украину. Несмотря на заявления Лукашенко о попытке воздержаться от этого шага, вероятность последнего сценария на сегодня остается достаточно высокой", - говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что сейчас эскалации присутствия со стороны РФ на территории Беларуси не наблюдается, хотя у границ с Украиной размещено до 7 батальйонно-тактических групп белорусских военных и готовятся места для дислокации 20 тыс. мобилизованных из России.

Переговоры Лукашенко и Путина

Как сообщал УНИАН, в конце сентября стало известно, что Лукашенко совершил неанонсированный визит в Россию. На встрече с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси говорил о "непростом периоде".

Диктаторы провели встречу, на которой, судя по официальному сообщению, обсудили в том числе поставки продовольствия и удобрений. Лукашенко прямо сказал, что Европа должна понять и принять необходимость сотрудничать с Россией и Беларусью.

Ранее Лукашенко уверял, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация мужчин для участия в войне РФ против Украины.

26 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина учитывает все угрозы со стороны Беларуси.

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