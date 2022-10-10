Ермак предупредил Лукашенко о последствиях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко отреагировал на заявление Александра Лукашенко, предупредив о последствиях.

Реакция Ермака появилась в его Telegram-канале.

"Там кое-кто рассказывает "откуда готовилось нападение"… Мы давно понимали, что неадекватность там победит логику, поэтому готовились к их возможным враждебным действиям", – заявил он. Видео дня

"Но у меня есть риторический вопрос: готовы ли они к последствиям собственных решений? И оценивают ли масштаб этих последствий для них?" – добавил Ермак.

Лукашенко и Путин развернут совместную группировку войск

Напомним, 10 октября Россия массированно обстреляла Украину ракетами.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, утром Россия выпустила по Украине 75 ракет, 41 из них сбила ПВО.

Позже стало известно, что Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск. При этом Лукашенко среди прочего в очередной раз заявил, что Украина готовила удар по Беларуси.

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