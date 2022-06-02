Когда оккупант не предоставил гуманитарный коридор для вывоза взрослых, власти пытались вывезти интернаты, однако безрезультатно.

В Херсонской области оккупационные силы не позволили организовать "зеленый коридор" даже для вывоза детей.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в интервью "Новости Приазовья".

"Когда оккупант не предоставил ни одного гуманитарного коридора на вывоз взрослых, мы делали большую работу, чтобы вывезти интернаты. Знаю точно и могу ответственно заявить: там не дали вывезти ни одного ребенка из Херсонской области. Даже для детишек не дали", - сообщил он.

По словам Лагуты, есть информация, что сейчас очень тяжелая ситуация в Олешковском интернате.

"Там детям нужен особый уход, потому что они с инвалидностью. Про херсонские интернаты, новокаховский, каховский (есть информация - УНИАН), но вот о вывозе таких детей - возможно, просто не знаю, возможно, это происходило ночью в направлении Крыма", - отметил глава области.

Попытки договориться о вывозе этих детей пока безуспешны.

Как сообщал УНИАН, в своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия вывозит украинцев на свою территорию, чтобы они забыли об Украине и не могли вернуться.

"Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями", - рассказал он.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство детей-сирот из Украины, в частности, с оккупированных территорий.

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