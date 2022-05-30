Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство детей-сирот из Украины, в том числе с оккупированных территорий.

Документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 мая.

"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики (ОРДЛО - УНИАН) или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

С заявлением о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, опекун недееспособного лица или руководитель органа опеки и попечительства, исполняющего обязанности опекуна либо попечителя.

Кроме того, в документе говорится, что с таким заявлением может обратиться и руководитель организации для детей-сирот, руководитель образовательной организации либо организации, оказывающей социальные услуги, если та находится на территории так называемых ДНР, ЛНР, а также Запорожской или Херсонской областей Украины.

Если ребенок старше 14 лет, необходимо также его согласие.

Рассмотрение заявлений и принятие решений, согласно указу, должны происходить не дольше трех месяцев.

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