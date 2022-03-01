На всех направлениях подразделения ВСУ при поддержке артиллерии и беспилотников удерживают определенные рубежи.

Россия планирует привлечь к войне против Украины наиболее подготовленные воинские части Беларуси, которые завершают сосредоточение вдоль границы.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Учитывая, что противник не покидает устремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, которые завершают сосредоточение вдоль государственной границы Украины", - подчеркнули в Генштабе.

"Несмотря на то, что противник теряет наступательный потенциал, он продолжает наносить огневое поражение по военным и гражданским объектам Украины, и продолжает вести разведку самолетами воздушно-космических сил вооруженных сил России, в том числе и с использованием воздушного пространства Республики Беларусь", - добавили в Генштабе.

Также отмечается, что на всех направлениях подразделения Вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии и беспилотников Bayraktar ТВ2 удерживают определенные рубежи.

"Противник не преуспел ни на одном из направлений", - отмечается в сообщении.

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