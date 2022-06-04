Сейчас в городе продолжаются уличные бои. При этом в Северодонецке оставалось около 13 тыс. населения.

Военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

Об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

"Я бы не сказал, что занят. Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить весьма существенную его часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же вернуть город под полный контроль Украины. Город остается украинским", - сообщил он.

По его словам, украинские военные принимают все соответствующие меры, чтобы оттеснить врага с территории города, ведутся позиционные уличные бои. "Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших Вооруженных сил, что все удастся", - отметил он.

По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тыс. населения.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупационные войска захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их назад примерно на 20%.

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