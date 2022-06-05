Противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

Российские оккупанты штурмуют город Северодонецк на Луганщине и сейчас под их контролем находится восточная часть города.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Почечное – Николаевка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупационные войска захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их назад примерно на 20%.

Глава ВГА города Александр Стрюк заявил, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

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