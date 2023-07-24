Заслушаны доклады чиновников и военного руководства.

В понедельник, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На встрече обсуждались три основных вопроса, сообщил глава государства в Telegram.

"Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первое. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второе. Наш ответ на варварские русские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье. Разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор", - известил президент.

На заседании Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского, главы украинской разведки Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.

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"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", – резюмировал президент.

Российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию

В ночь на 23 июля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по центру Одессы. В историческом центре, который включен в список ЮНЕСКО, повреждены 28 домов-памятников архитектуры.

Ранее в этом месяце Москва заявила о выходе из "зерновой сделки", которая позволила возобновить экспорт украинского продовольствия по Черному морю в условиях войны. В последующие дни страна-агрессор била по портовой инфраструктуре на юге Украины. Этой ночью враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай в Одесской области.

По оценке Великобритании, количества зерна, которое РФ уничтожила во время нападений на украинские порты, было бы достаточно, чтобы кормить 270 000 человек в течение года.

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