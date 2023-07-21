Этим карательным действиям Москвы нет никакого оправдания, считает представительница Великобритании в ООН.

Количества зерна, которое РФ уничтожила во время нападений на украинские порты, было бы достаточно, чтобы кормить 270 000 человек в течение года. Об этом заявила постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности Организации по срыву Россией "зернового соглашения", пишет Sky News.

Вудворд подчеркнула, что в результате действий РФ до 24 миллионов тонн украинского продовольствия теперь может не попасть на мировые рынки. Это "уже повысило цены, и это немедленно повлияло на самых бедных самых голодающих людей в мире".

Представительница Великобритании убеждена, что уничтожению докового оборудования и продовольствия, созданию угроз жизни гражданских моряков, к которым прибегли оккупанты, нет оправдания.

Видео дня

"Этим карательным действиям нет никакого оправдания. Она (Украина – УНИАН) не хочет ничего, кроме как сделать свою еду доступной для мира. Последние требования России – это то, что нужно, чтобы держать в заложниках тех, кто голодает во всем мире. Еда – не оружие", – сказала она.

Уничтожение портовой инфраструктуры Украины-последние новости

В начале недели Россия заявила о выходе из "зерновой сделки", которая в прошлом году позволила возобновить экспорт украинского продовольствия Черным морем в условиях войны.

В последующие дни страна-агрессор нанесла серию ударов по портовой инфраструктуре на юге Украины.

Минобороны страны-агрессора не скрывает факты атак по ангарам с украинским зерном, но цинично оправдывает их борьбой с територистами.

Вечером 21 июля в Совете Безопасности ООН состоялось обсуждение срыва "зернового соглашения" Россией и последствий этого.

Вас также могут заинтересовать новости: