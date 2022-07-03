Министр обороны поблагодарил США за еще один значительный шаг в поддержку Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что ракетные системы противовоздушной обороны NASAMS переданные Украине Соединенными Штатами, усилят защиту украинской земли и неба.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Спасибо президенту США Джо Байдену и моему коллеге министру обороны Ллойду Остину за еще один значительный шаг в поддержку Украины: за решение доставить NASAMS для украинской армии. Это усиливает наши способности защищать нашу землю и небо. Победа Украины в войне против страны-террориста обеспечит глобальную безопасность на грядущие годы", - подчеркнул Резинков.

Помощь от США для Украины

Как сообщал УНИАН, накануне Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере 820 млн долларов. В частности, он будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который будет включать современные системы противовоздушной обороны. Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран. Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 млрд, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.