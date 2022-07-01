Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере 820 млн долларов.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Он будет включать, в частности: дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии. Спасибо союзникам", - написал Ермак.

Также информацию о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов подтвердила журналистка Politico Ли Хадсон в Twitter.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который будет включать современные системы противовоздушной обороны. Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран. Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 млрд, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.

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