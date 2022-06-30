Новый пакет военной помощи будет включать системы ПВО; РЗСО и снаряды к ним , а также дополнительную артиллерию.

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который будет включать современные системы противовоздушной обороны.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

В частности, этот пакет будет включать в себя системы ПВО; РЗСО HIMARS и снаряды к ним; дополнительную артиллерию и амуницию.

Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 млрд, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", - сказал Байден.

Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.

Что такое HIMARS

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км. Американские дальнобойные РСЗО HIMARS уже задействованы в боях с оккупантами.

Как сообщал УНИАН, 27 июня стало известно, что США обучат еще 50 бойцов Вооруженных сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.

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