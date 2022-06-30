Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который будет включать современные системы противовоздушной обороны.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
В частности, этот пакет будет включать в себя системы ПВО; РЗСО HIMARS и снаряды к ним; дополнительную артиллерию и амуницию.
Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 млрд, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.
"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", - сказал Байден.
Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.
Что такое HIMARS
HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.
Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.
Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км. Американские дальнобойные РСЗО HIMARS уже задействованы в боях с оккупантами.
Как сообщал УНИАН, 27 июня стало известно, что США обучат еще 50 бойцов Вооруженных сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.