Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, насколько эффективными на войне с Россией могут быть передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США готовы поставить Украине.
Свое мнение по этому поводу он высказал 24 каналу.
Специалист считает, что в полной мере судить об эффективности данных комплексов позволит война и практика их использования Вооруженными силами Украины: "До этого они не использовались в боевых условиях".
"Теоретически они позволяют поразить цель с коэффициентом 0,85. Это значит, что для уничтожения, например, крылатой ракеты или самолета нужно будет две ракеты NASAMS. Если говорить, что в пусковой установке NASAMS шесть таких ракет, то одна установка может гарантированно поразить три цели", – отметил эксперт.
"Что самое интересное – эти ракеты могут сбивать баллистические ракеты, именно такие, которые сейчас использует Россия (X-22, "Искандер"). Под это NASAMS и проектировался", – добавил Жирохов.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Меткий выстрел": появилось зрелищное видео уничтожения российского ЗРПК "Панцирь-С1"
- Начинает менять баланс сил на Донбассе: ВСУ успешно используют системы HIMARS
- Стратегический умысел Путина: Жданов раскрыл цель последних ракетных ударов России