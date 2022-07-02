США выразили готовность передать Украине такие зенитно-ракетные комплексы.

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, насколько эффективными на войне с Россией могут быть передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США готовы поставить Украине.

Свое мнение по этому поводу он высказал 24 каналу.

Специалист считает, что в полной мере судить об эффективности данных комплексов позволит война и практика их использования Вооруженными силами Украины: "До этого они не использовались в боевых условиях".

"Теоретически они позволяют поразить цель с коэффициентом 0,85. Это значит, что для уничтожения, например, крылатой ракеты или самолета нужно будет две ракеты NASAMS. Если говорить, что в пусковой установке NASAMS шесть таких ракет, то одна установка может гарантированно поразить три цели", – отметил эксперт.

"Что самое интересное – эти ракеты могут сбивать баллистические ракеты, именно такие, которые сейчас использует Россия (X-22, "Искандер"). Под это NASAMS и проектировался", – добавил Жирохов.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

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