Аналитики не исключают, что новыми целями российских ракет могут стать гражданские объекты в Украине.

Российские могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от них.

Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), 16 февраля оккупанты вновь прибегли к тактике ракетного террора.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин встретился с Уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, подтвердив, что Кремль непосредственно причастен к содействию депортации и усыновлению украинских детей в российские семьи. Во время этой встречи Путин "сделал ограниченную уступку" предводителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину, пообещав социальную поддержку наемникам.

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Между тем украинские официальные лица подтверждают, что оккупанты хотят захватить Бахмут к первой годовщине вторжения в Украину. Это потребует значительно более высоких темпов продвижения российских войск, чем те, что наблюдались в течение многих месяцев.

Главарь "Вагнера" Пригожин заявлял, что его наемники якобы окружат Бахмут до марта или апреля. Как отмечают аналитики, "прагматичные оценки" Пригожина в отношении российского продвижения в районе Бахмута в целом были ближе к тактическим реалиям, чем оценки о быстром продвижении русских войск.

"Российские войска, похоже, не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута, и вряд ли достигнут этой цели к 24 февраля", – констатируют эксперты.

Аналитики считают, что к годовщине вторжения РФ может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от оккупантов.

Кроме того, захватчики увеличивают использование авиации в Украине, но вряд ли стоит ожидать выделения значительного количества боевых самолетов и вертолетов для ведения боевых действий над территорией, контролируемой Украиной.

Тем временем главарь "Вагнера" Пригожин продолжает "изощренно подрывать" доверие к Министерству обороны (МО) России. В частности, он поддержал жалобы своих наемников о том, что ведомство "саботирует поставки боеприпасов" для ЧВК. Пригожин заявил, что лично обращался в "офисы в Москве" за ресурсами.

"Заявление Пригожина способствует распространению более широкого нарратива о том, что некомпетентность российского Министерства обороны препятствует действиям "группы Вагнера" на передовой, и поддерживает его более широкие усилия, направленные на то, чтобы изобразить российское МО как неэффективное и коррумпированное", - подытожили аналитики.

Война в Украине: последние новости

Россия ведет новое наступление, пытаясь достичь успехов к годовщине вторжения в Украину. В частности, российская армия приняла решение массово применять на войне в Украине авиацию, которую до этого берегла. Россияне рассчитывают, что это добавит проблем Вооруженным силам Украины, несмотря на то, что самолеты и вертолеты будут также "массово сбивать".

Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Хотя в отчете Минобороны Великобритании отмечается, что пока маловероятно, что РФ готовится к расширению использования авиации в войне против Украины.

По информации майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, российские войска сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой, особенно на востоке, остается крайне тяжелой. При этом, там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Оккупанты уже не смогут его восстановить.

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