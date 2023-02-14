Оккупанты уже не смогут его восстановить, отметил он.

Ситуация на передовой, особенно на востоке, остается крайне тяжелой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Он отметил, что ежедневно находится на связи с военными командующими.

"Было несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно на Донетчине и Луганщине, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, - это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и громадах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он подчеркнул, что именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины", - отметил президент.

Он добавил, что сейчас делает все для того, чтобы дать нашим воинам больше оружия. "Более дальнобойное оружие и большую мощность для наступления, что готовим", - сказал Зеленский.

Что происходит на фронте

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий пяти направлениях фронта - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, после заседания в формате "Рамштайн-9" председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил убеждение, что в войне на истощение Российская Федерация не сможет продержаться дольше Украины.

В Центре исследований армии, конверсии и разоружения сообщали, что российское командование бросает в бой корабельных матросов под видом морской пехоты.

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