Российская авиация продолжает существенно отставать в войне.

Пока маловероятно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России готовятся к расширению использования авиации в войне против Украины, считает британская разведка.

Как говорится в отчете, опубликованном Минобороны Великобритании, сейчас РФ продолжает разворачивать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и в течение многих месяцев до этого.

"За последнюю неделю количество вылетов россиян выросло после нескольких недель замедления. Воздушная активность сейчас примерно соответствует среднесуточному показателю, который наблюдается с лета 2022 года. ... Маловероятно, что ВКС сейчас готовятся к резко расширенной воздушной кампании, поскольку при текущих обстоятельствах на поле боя они, вероятно, несут неоправданные потери авиации", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что в целом российская авиация продолжает существенно отставать в войне, поскольку ее сдерживают наличие угрозы со стороны украинской ПВО и необходимость рассредоточенного базирования из-за угрозы ударов по российским аэродромам.

"Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над контролируемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль. Несмотря на потерю более 130 военных самолетов с начала вторжения, по всей территории России, вероятно, сохраняется в основном невредимым парк из примерно 1500 бортов с экипажем", – говорится в сообщении.

Применение авиации РФ в войне против Украины

Россияне активно применяют авиацию для того, чтобы наносить удары по украинским городам. По информации Генштаба, в течение суток российские оккупанты нанесли 18 авиационных ударов.

Из 32 ракет, выпущенных россиянами по Украине в ночь на 16 февраля, часть была запущена с применением авиации: 2 крылатых ракет Х-101/Х-555 с двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 12 крылатых ракет Х-22 с шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска, управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

За время полномасштабной войны против Украины россияне, по данным Генштаба, потеряли уже 298 самолетов и 287 вертолетов. В частности, 15 февраля противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52.

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