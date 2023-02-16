Николай Маломуж отметил, что России надо минимум 300-350 тысяч хорошо подготовленных бойцов.

Российская Федерация не сможет повторить наступление на Украину, как 24 февраля 2022 года. У Москвы нет ресурсов для такого шага.

"Кремль сейчас не имеет сил и ресурсов для масштабного наступления на нашу страну или для повторения событий 24 февраля прошлого года", – заявил бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж в комментарии "Апостроф".

По его словам, Кремлю необходимо собрать 350-500 тысяч подготовленных бойцов, чтобы наступать на нескольких направлениях одновременно - с севера на Киев, с востока и юга. При этом он указал, что оккупанты используют на фронте тактику массированных атак под Бахмутом или Авдеевкой Донецкой области.

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"ЧВК "Вагнера" Пригожина задачи не выполнили. Им на смену пришли регулярные части, десантники, но Шойгу с Герасимовым не справились. Теперь им приходится бросать на передовую мобилизованных, которых готовили 2-3 недели. На сегодняшний день мы уничтожили 70-80% состава профессиональной армии РФ", – подытожил Маломуж.

Новое наступление России - что известно

Россия начала новое наступление на некоторых участках фронта и хочет достичь успехов к годовщине вторжения. За минувшие сутки убойцы ВСУ отбили атаки около более 20 населенных пунктов.

При этом аналитики американского Института изучения войны отметили, что война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке.

16 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что новое российское наступление уже началось.

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