Раньше россияне авиацию берегли, заявил источник.

Российская армия приняла решение массово применять на войне в Украине авиацию, которую до этого берегла.

Россияне рассчитывают, что это добавит проблем Вооруженным силам Украины, несмотря на то, что самолеты и вертолеты будут также "массово сбивать", пишет российское издание "Важные истории" со ссылкой на близкий к Минобороны России источник.

"Раньше авиацию берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику"", - заявил источник.

Он указал на то, что у Минобороны РФ по-прежнему есть преимущество в авиации над ВСУ.

РФ стягивает авиацию к границе - что сообщалось

Как писал УНИАН, по данным западной разведки, Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это может свидетельствовать о том, что Москва решила задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск.

По информации майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, российские войска сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.

В отчете, опубликованном Минобороны Великобритании, отмечается, что пока маловероятно, что РФ готовится к расширению использования авиации в войне против Украины.