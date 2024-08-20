Уничтожены десятки российских наблюдательных постов, поделился командующий Национальной гвардией.

Более 500 вражеских целей обнаружили наши разведчики на прошлой неделе на линии фронта.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. По его словам, это позволило наносить точное поражение и результативно их уничтожать.

Информируя, в частности, о южном направлении, Пивненко отметил, что за прошедшую неделю подразделениями аэроразведки 11 бригады им. М. Грушевского на Херсонском и Запорожском направлениях осуществлено 229 огневых поражений противника и его боевых позиций.

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"Среди результатов точной работы уничтожение 21 наблюдательного поста; 5 единиц автобронетехники; 6 складов с БК; 24 антен связи; 4 минометов; 17 мест пребывания л/с; 14 БПЛА различного типа", - написал руководитель НГУ.

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Как сообщал УНИАН, украинские защитники направляют свои усилия на истощение боевого потенциала врага. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 55 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.

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