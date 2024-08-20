ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов / фото facebook.com/UALandForces

Украинские защитники за сутки уничтожили более 1,3 тысячи оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили: личного состава - около 601800 (+1330 за прошедшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

Ликвидировано также немало техники врага, в частности:

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  • танков - 8518 (+5 за минувшие сутки) единиц,
  • боевых бронированных машин - 16521 (+26),
  • артиллерийских систем - 17156 (+52),
  • РСЗО - 1166 (+1),
  • средства ПВО - 926 (+1),
  • самолетов - 367,
  • вертолетов - 328,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),
  • кораблей/катеров - 28,
  • подводных лодок - 1.

Кроме того, уничтожено 23142 единицы автомобильной техники и автоцистерн, из них 95 - за последние сутки и 2885 единиц специальной техники, в том числе 22 единицы за прошедшие сутки.

Потери врага на 20 августа / Инфографика УНИАН

Война с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, Украина направляет свои усилия на то, чтобы истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ, где ВСУ начали операцию в начале августа.

Как пишет Forbes, украинские военные пытаются изолировать большой кусок Курщины и в этом уже имеют большой прогресс.

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