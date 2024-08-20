Ликвидировано также немало техники врага, в частности более 30 танков и бронемашин, 1 средство ПВО, более 50 артсистем.

Украинские защитники за сутки уничтожили более 1,3 тысячи оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили: личного состава - около 601800 (+1330 за прошедшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

Ликвидировано также немало техники врага, в частности:

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танков - 8518 (+5 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин - 16521 (+26),

артиллерийских систем - 17156 (+52),

РСЗО - 1166 (+1),

средства ПВО - 926 (+1),

самолетов - 367,

вертолетов - 328,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1.

Кроме того, уничтожено 23142 единицы автомобильной техники и автоцистерн, из них 95 - за последние сутки и 2885 единиц специальной техники, в том числе 22 единицы за прошедшие сутки.

Война с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, Украина направляет свои усилия на то, чтобы истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ, где ВСУ начали операцию в начале августа.

Как пишет Forbes, украинские военные пытаются изолировать большой кусок Курщины и в этом уже имеют большой прогресс.

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