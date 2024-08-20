Украинские защитники за сутки уничтожили более 1,3 тысячи оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
"Боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили: личного состава - около 601800 (+1330 за прошедшие сутки) человек", - говорится в сообщении.
Ликвидировано также немало техники врага, в частности:
- танков - 8518 (+5 за минувшие сутки) единиц,
- боевых бронированных машин - 16521 (+26),
- артиллерийских систем - 17156 (+52),
- РСЗО - 1166 (+1),
- средства ПВО - 926 (+1),
- самолетов - 367,
- вертолетов - 328,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1.
Кроме того, уничтожено 23142 единицы автомобильной техники и автоцистерн, из них 95 - за последние сутки и 2885 единиц специальной техники, в том числе 22 единицы за прошедшие сутки.
Война с Россией - новости
Как сообщал УНИАН, Украина направляет свои усилия на то, чтобы истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ, где ВСУ начали операцию в начале августа.
Как пишет Forbes, украинские военные пытаются изолировать большой кусок Курщины и в этом уже имеют большой прогресс.