По словам Рютте, в конечном итоге это решение зависит от конкретных стран.

Вопрос предоставления разрешения Украине на удары вглубь РФ продолжает обсуждаться, в конечном итоге это решение зависит от конкретных стран. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте.

В частности, у него спросили, была ли изменена позиция и будут ли предоставлены Украине дальнобойные виды вооружения вместе с разрешением на нанесение ударов по российскому тылу.

"В первую очередь, это зависит от союзников. Союзники должны решать, как оружие, которое они поставляют в Украину, может быть применено", - сказал Рютте.

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Как отметил генеральный секретарь Альянса, с юридической точки зрения это возможно, потому что легально Украина может применять свое собственное вооружение по тем целям в России, которые представляют угрозу для Украины. В то же время, в конце концов позволят ли союзники применять западное вооружение для этого, это всегда зависит индивидуально от каждой отдельной страны, подчеркнул Рютте:

"Конечно, мы это обсуждаем. На прошлой неделе я посещал Киев. Мы обсуждали это сегодня. Но, в конечном итоге, это зависит от отдельных союзников".

Помощь Украине со стороны Запада - последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре страны, которые способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории, сохранить жизни гражданского населения и от которых зависит победа Украины. По его словам, это США, Великобритания, Франция и Германия.

9 октября Зеленский заявил, что первым пунктом "плана победы" является приглашение Украины в НАТО. Он ожидает от союзников решений, которые будут способствовать усилению Украины. В частности, такое усиление означает, чтобы Украина была сильной для будущих возможных дипломатических переговоров.

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