Приглашение к будущему членству должно усилить Украину сейчас перед возможными будущими переговорами о прекращении войны, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первым пунктом "плана победы" является приглашение Украины в НАТО. По словам президента, это позволит обеспечить геополитическую уверенность в Европе и ослабить злость России.

Он рассказал, что согласно этому плану, с которым ознакомляются лидеры стран-партнеров, Украина стремится получить приглашение в Организацию Североатлантического договора, не являющегося членством. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции после саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" и переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

В частности, у президента спросили, как он работает, чтобы склонить на сторону Украины партнеров в вопросе вступления в НАТО. Он подчеркнул:

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"Что касается тематики НАТО в целом - это есть пункт в Плане победы. Как я сказал, План рассчитан на усиление Украины. И в этом не должно быть скепсиса от партнеров, по моему мнению, если они просто не боятся Российской Федерации. Потому что, мы хотим получить первый шаг - приглашение. Конкретно приглашение в Альянс не является членством в НАТО".

Глава государства признает, что безусловно лучше быть членом в Альянсе.

"Но сегодня мы говорим об усилении нашей позиции сейчас, а не после войны, не через 10 лет, не через 30 лет... Сейчас. Это усиление - это возможность быть сильным, и в политическом направлении, во время тех или иных уже дипломатических движений, во время тех или иных переговоров, будущих", - сказал Зеленский.

Также он высказался относительно некоторых стран, которые скептически относятся к обретению членства Украины в НАТО во время войны.

"Понимаем их. То мы и говорим о приглашении. И если страны, я считаю, "против" - то они будут "против" в после всего. И поэтому, очень хочется, не дипломатической их оценки, а реального ответа. Если они действительно хотят усилить Украину, если они хотят, чтобы мы победили в этой войне, если они хотят, чтобы эта война закончилась не просто потерей людей, территории, справедливости, санкций и т.д. - то тогда они, я считаю, поддержат наши предложения. Приглашение является частью этих предложений", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года, другой формат не обсуждался.

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