Кроме того, россияне уменьшат количество использования фронтовой авиации, считает Нарожный.

После получения Украиной разрешения на применение ракет ATACMS по территории РФ россияне будут вынуждены существенно сократить применение КАБов из-за необходимости перебазировать самолеты на другие аэродромы. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал Павел Нарожный - военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта".

"У них не хватает самолетов и не хватает пилотов. Они сейчас способны делать 60-65 вылетов в сутки. Это 100-120 КАБов они сбрасывают. Но если эти самолеты будут отведены на расстояние более 300 километров - это означает, что количество вылетов уменьшится. Оно уменьшится процентов на 30-40. Ведь они будут летать дальше, у них будет больше ресурс самолета, двигателя в первую очередь вырабатываться. Сами пилоты будут больше уставать, ведь это люди, будет большая вероятность погрешности", - сказал Нарожный.

Он добавил, что в случае, если даже Украина не будет бить западным оружием по российским аэродромам - РФ все равно будет вынуждена отвести самолеты за радиус действия ракет. И таким образом Украине удастся ограничить российский потенциал даже без применения дальнобойного вооружения.

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"Но кроме Су-34, Су-35, россияне используют огромное количество Су-25 - это фронтовой штурмовик для ударов неуправляемыми ракетами. Они используют вертолеты - это довольно опасное оружие. Поскольку на них стоят, например, противотанковые комплексы "Вихрь" с дальность в 11 километров - это большая опасность для наших танков, для другой бронетехники. И такие аэродромы - они не смогут перебросить. Поскольку там радиус действия меньше 300 километров", - добавил Нарожный.

Разрешение на использование западного оружия: что надо знать

Накануне официально стало известно, что президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование своего оружия вглубь территории России. Отмечается, что это разрешение увеличит украинские возможности с точки зрения защиты ее земли.

Между тем, по данным СМИ, Украина уже успела впервые воспользоваться этим разрешением. Так, первой целью для американских ракет стал военный объект на территории Брянской области.

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