Официально: Байден разрешил Украине дальнобойные удары по России

Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя, отметил американский дипломат.

Президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью для O Globo.

Отвечая на вопрос, может ли это привести это решение Байдена к еще большей эскалации войны, Николс ответил:

"Надо помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы. Так было всегда. Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя и, надеемся, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнет вести мирные переговоры или, а еще лучше - просто выйдет с украинской территории. Именно они полностью контролируют, будет ли продолжаться этот конфликт".

Ожидается, что на самой G20 будет четкий призыв к прекращению конфликта в Украине. Впрочем, неизвестно, будет ли это сделано в итоговой декларации лидеров.

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Разрешение на удары по РФ

На днях New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России.

Как отмечает The Guardian, Украина теперь будет иметь возможность наносить ракетные удары по целям в Курской области РФ, где контролирует более 1000 квадратных километров территории. Применение американских дальнобойных ракет ATACMS позволит уничтожать склады оружия, боеприпасов, линии снабжения и военные базы противника, что значительно усилит позиции украинских войск на передовой. Однако стоит помнить, что ATACMS не является "волшебной палочкой".

Как сегодня написал УНИАН, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не меняли свою политику по применению Украиной дальнобойного оружия американского производства для атак вглубь РФ.

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