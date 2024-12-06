Родственники убитого рассказали, что командиры издевались над ним.

В России на полигоне в Приморском крае застрелили 19-летнего срочника. Родственники убитого считают, что причина заключается в том, что он отказался поехать воевать в Курскую область.

Об этом сообщил российский Telegram-канал "Важные истории".

Отмечается, что инцидент произошел 21 октября на полигоне "Ильинский" в Приморском крае. Лейтенант 394-го мотострелкового полка начал стрелять с автомата в строй солдат, в результате чего пуля попала в голову 19-летнему Артему Антонову из Татарстана.

Видео дня

Родственница погибшего рассказала журналистам, что срочника могли расстрелять за отказ подписывать контракт с армией. Кроме того, убитый не хотел отправляться воевать в Курскую область.

Также по словам родственников, командиры издевались над Антоновым. В частности, его били железными прутьями по рукам и шее, чтобы заставить подписать контракт.

Бои в Курской области - последние новости

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил украинские бригады, которые ведут бои в Курской области РФ и назвал главную задачу операции в этом регионе. Главком сообщил о необходимости усиления устойчивости украинской обороны.

Кроме того, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал, стоит ли ВСУ оставаться в Курской области до прихода новоизбранного президента США Дональда Трампа к власти. По его словам, Россия усиливает Курское направление, чтобы как можно быстрее выбить оттуда украинские подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: